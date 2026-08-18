Hindistan\'da Eski Araçlar İçin Düşük Etanol Benzin Çağrısı

Yeni Delhi: Hindistan, milyonlarca eski aracı korumak için daha düşük etanol karışımlı bir benzin çeşidini geri getirmeli. Hükümet danışmanına göre bu, ülkenin etanol politikasına yönelik artan endişeler ortasında tüketiciye daha fazla seçenek sunulması yönündeki en güçlü çağrılardan biri. Yüzde 20 etanol içeren E20, geçen yıl piyasaya sürüldü ve 1 Nisan'dan itibaren Hindistan'daki akaryakıt istasyonlarında satılan tek benzin türü oldu. Bu, ithal petrole bağımlılığı azaltma, yerli tarımı destekleme ve emisyonları düşürme amacını taşıyor.

Ancak, özellikle BS-VI olmayan araç kullanıcıları performans düşüşü ve parça hasarı bildirdi. Hükümet bu iddiaları reddetse de Baş Ekonomik Danışman V. Anantha Nageswaran ve danışman Akash Poojari, şikayetlerin tamamen göz ardı edilmesinin hata olacağını yazdı. Onlara göre, E20 karbüratörlü eski iki tekerlekli araçlarda gerçek sorunlara yol açabilir. Karbüratör, karışımdaki ekstra oksijeni algılayamaz ve motor aşırı ısınabilir. Ayrıca, etanol ile uyumlu olmayan eski contalar zamanla bozulabilir.

Yazarlar, eski araçları korumak için E20'nin yanında E10 gibi düşük karışımlı bir seçeneğin sunulmasını önerdi. Etanol benzinden daha az enerji içerdiğinden E20 yakıt verimliliğini düşürebilir, ancak kayıp yaklaşık yüzde 6-7 seviyesindedir. Testler, E20 ile uyumlu araçlarda motor aşınmasına dair kanıt bulamadı. Bununla birlikte, karbüratörlü eski araçlar için uyumlu parçalarla donatım nispeten ucuz olsa da yıllar alabilir.

Görüş yazısı, E20 hedefinin ötesine geçmenin gıda üretimiyle rekabeti artırabileceğini de savundu. Mısır, etanol hammaddesinin yaklaşık yarısını oluştururken, tahılların payı yüzde 67'yi buluyor. Bu durum, yağlı tohumlu bitkilerle tarım arazisi rekabetini artırabilir ve yemeklik yağ ithalatına bağımlılığı karmaşıklaştırabilir. Ayrıca, su kullanımı ve iklim faydaları konusunda da belirsizlikler var. Etanol programı, şeker kamışı borçlarının ödenmesine ve kırsal gelire katkı sağlasa da karışımın E20'de tutulması, damıtma tesisi yatırımları nedeniyle maliyetli olabilir.

Yazarlar, politika yapıcıların tersine çevrilebilir önlemlere öncelik vermesi gerektiğini belirtti: tedarik fiyatları, su kullanım kuralları ve düşük karışımlı benzinin bulunabilirliği. "Motor tartışması asıl argüman değildi; asıl olan neyi yetiştireceğimiz ve neyi geri alamayacağımızdır." Bu nedenle, E10 seçeneğinin geri getirilmesi, mısırı kayıran teşviklerin gözden geçirilmesi ve etanol hedefi sabit tutulurken gıda-yakıt dengesinin değerlendirilmesi önerildi.