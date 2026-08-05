Hindistan E20 Yakıtında Tartışma: Uyarı Geri Çekildi - Son Dakika
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Hindistan E20 Yakıtında Tartışma: Uyarı Geri Çekildi

Hindistan E20 Yakıtında Tartışma: Uyarı Geri Çekildi
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Hindistan otomotiv sektörü, E20 yakıtıyla ilgili önceki uyarısını geri çekerek tartışmaları artırdı.

Hindistan'ın otomotiv endüstrisi, hükümete sunduğu rakamları gözden geçireceğini belirterek, kirlenmiş etanol karışımlı yakıtın araç parçalarına verdiği zarara ilişkin ilk uyarısını geri çekti. Bu hareket, tartışmalı politikayla ilgili tüketici öfkesini artırdı.

Salı günü yapılan açıklamada, Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM), medyada yer alan rakamların doğrulanması gerektiğini ve bu nedenle daha önceki uyarısını geri çektiğini duyurdu. SIAM'ın 28 Temmuz'da petrol bakanlığına gönderdiği mektupla, otomobil üreticileri zorunlu E20 yakıt politikasından kaynaklanan sorunları ilk kez kabul ediyordu. Bu politika, 2025'te ülke genelinde E10'un yerini alarak yürürlüğe girmiş ve başta kilometre düşüşü ve araç hasarı olmak üzere birçok şikayete yol açmıştı.

Mektupta, E20 yakıtındaki yüksek klorür ve nem seviyelerine dikkat çekilerek, müşteri araç parçalarında ciddi korozyon ve aşınma görüldüğü belirtildi. Özellikle yakıtla doğrudan temas eden parçaların E20 uygulamasından sonra daha fazla zarar gördüğü ifade edildi. SIAM, yakıttaki yüksek nemin aracı anında hareketsiz bırakabileceğini vurgulayarak, bakanlıktan daha sıkı kalite kontrolleri talep etti.

Petrol bakanlığı ise yakıt kalitesinin düzenli olarak denetlendiğini ve 2.000 testlik örnekte yalnızca iki klorür kirlenmesi bulunduğunu açıkladı. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, bu endişeleri E20 karşıtı bir "dezenformasyon kampanyası" olarak nitelendirdi. Ancak araç sahipleri, geri çekmeye şüpheyle yaklaşıyor ve "Bilim bir gecede mi değişti?" diye soruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan E20 Yakıtında Tartışma: Uyarı Geri Çekildi - Son Dakika

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