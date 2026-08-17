Hindistan Elektrikli Araç İhracatında Sıçrama - Son Dakika
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Hindistan Elektrikli Araç İhracatında Sıçrama

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Hindistan, Avrupa'ya elektrikli otomobil ihracatında lider oldu, ihracat 369 milyon dolara çıktı.

Avrupa, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde Hindistan'ın elektrikli otomobil sevkiyatlarında ilk sırada yer aldı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Birleşik Krallık ikinci büyük pazar olarak 78,7 milyon ABD doları tutarında ithalat kaydetti; önceki yılın aynı çeyreğinde bu rakam neredeyse sıfırdı.

Hindistan'ın elektrikli otomobil ihracatı 2026-27 ilk çeyreğinde büyük bir sıçrama gösterdi. İhracat gelirleri bir önceki yılın aynı dönemindeki 22,2 milyon dolardan 369 milyon dolara yükselirken, sevk edilen araç sayısı 1.309'dan 10.802'ye çıktı. Bu artış, Hindistan'ın elektrikli mobilite sektörünün küresel rekabet gücünün arttığını gösteriyor.

İhracattaki bu büyüme, Avrupa'nın ana pazar olarak öne çıkmasıyla gerçekleşti. İspanya, 146,4 milyon dolarlık ihracatla toplam ihracatın yaklaşık %40'ını oluşturarak en büyük pazar oldu. Bu çeyrekte İspanya'ya 4.007 elektrikli araç sevk edildi. Birleşik Krallık, 78,7 milyon dolarlık ithalatla ikinci sırada yer alırken, araç sayısı geçen yılki 1'den 2.646'ya yükseldi.

Almanya'ya 25,1 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, Yunanistan, İtalya, İsveç ve Polonya da talebi artıran ülkeler oldu. Bu geniş Avrupa ayak izi, Hint üreticilerin küresel EV tedarik zincirlerindeki önemini ve uygun fiyatlı elektrikli mobilite çözümlerine olan talebi gösteriyor.

Avrupa dışında Asya-Pasifik pazarlarına da ihracat genişledi. Japonya 13,4 milyon dolarlık elektrikli araç ithal ederken, İsrail, Avustralya, Singapur, Tayvan ve Güney Kore'ye de sevkiyatlar yapıldı. Bu gelişmiş pazarlara yapılan ihracat, Hint üretiminin kalite ve güvenlik standartlarının yükseldiğini ortaya koyuyor.

Nepal gibi geleneksel komşu pazarlar önemini korurken, Latin Amerika'da Brezilya, Kolombiya, Şili ve Kosta Rika'ya da yeni fırsatlar doğdu. Veriler, Hindistan'ın EV ihracat profilinin Avrupa'nın gelişmiş pazarlarına doğru kaydığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Hindistan Elektrikli Araç İhracatında Sıçrama - Son Dakika

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