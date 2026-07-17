Hindistan, Formula 1'i 2028'de Geri Getirmeyi Planlıyor

Hindistan hükümeti, Formula 1'in 2028'de Yeni Delhi yakınlarındaki Buddh Uluslararası Pisti'ne dönmesi için vergi ve düzenleme engellerini çözmeye çalışıyor. Spor Bakanı Mansukh Mandaviya, Adani Grubu gibi paydaşlarla bir araya geldi ve yarışı canlandırmak için bir görev gücü kurulacağını söyledi.

Bakanlık kaynağı, görev gücünün vergi sorunları, düzenleyici konular, altyapı ve diğer politika müdahalelerini inceleyeceğini belirtti. Hindistan Grand Prix'si 2011'de başlamış ancak 2013'te düzenleme ve vergi anlaşmazlıkları nedeniyle iptal edilmişti. Adani Grubu, pistin eski sahibi olan şirketi devralma sürecinde. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Hindistan'a dönüşe 'büyük ilgi' duyduklarını ancak önemli ön çalışma gerektiğini söyledi.