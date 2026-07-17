Hindistan'ın İlk Hidrojenli Treni Hizmete Girdi - Son Dakika
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Hindistan'ın İlk Hidrojenli Treni Hizmete Girdi

17.07.2026 14:41
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Modi, Jind'den Sonipat'a giden hidrojenli trenin tanıtımını yaptı. Sıfır emisyon ve yerli teknoloji.

Başbakan Narendra Modi, Cuma günü Jind'den Haryana'nın Sonipat kentine giden Hindistan'ın ilk hidrojenle çalışan trenini hizmete soktu. Tren, Jind ile Sonipat arasındaki 89 km'lik mesafeyi iki saatte kat edecek ve 12 ara istasyonda duracak.

Yerli teknolojiyle geliştirilen tren, hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle çalışarak sadece su buharı salıyor ve sıfır karbon emisyonu sağlıyor. Dizel trenlere kıyasla daha az gürültülü ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltıyor. Tren, 10 vagonlu ve 3.200 HP gücüyle dünyanın en güçlü hidrojenli tren setlerinden biri.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Hindistan'ın İlk Hidrojenli Treni Hizmete Girdi - Son Dakika

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