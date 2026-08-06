Hindistan Otomobil Satışları Yüzde 25,89 Arttı - Son Dakika
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Hindistan Otomobil Satışları Yüzde 25,89 Arttı

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Hindistan'da otomobil satışları Temmuz'da yıllık bazda yüzde 25,89 artarak 25.91.138 adede ulaştı.

Yeni Delhi: Hindistan'da otomobil perakende satışları, geçen yılın ikinci yarısında GST'nin rasyonalizasyonunun ardından başlayan talep ivmesiyle Temmuz'da yıllık bazda yüzde 25,89 artarak 25.91.138 adede ulaştı. Otomobil Bayi Dernekleri Federasyonu (FADA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen yıl Temmuz'da toplam satışların 20.58.325 adet olduğunu belirtti.

Binek araç perakende satışları geçen ay 4.16.555 adet olurken, 2025 Temmuz'da 3.49.674 adetti ve yüzde 19,13 artış kaydedildi. İki tekerlekli araç satışları bu yıl Temmuz'da 18.18.289 adede yükselerek yıllık bazda yüzde 28,25 artarken, üç tekerlekli satışları yüzde 16,16 artışla 1.33.778 adet oldu.

Ticari araçlarda da perakende satışlar geçen ay 99.666 adetle yüzde 24,04 artış gösterdi. FADA Başkan Yardımcısı Sai Giridhar, tüm kategorilerde (iki tekerlekli, üç tekerlekli, ticari araç, binek araç, traktör ve tekerlekli inşaat ekipmanı) en iyi Temmuz satışlarının görüldüğünü söyledi. Bayiler bu ivmeyi GST 2.0 kaynaklı satın alınabilirlik, perakende finansman kolaylığı ve olumlu festival zamanlamasına bağlıyor.

Giridhar, binek araç pazarında alternatif yakıtların benzinin çok yakınına geldiğini belirtti. Alternatif yakıt payı yüzde 40,59'a ulaşırken (CNG yüzde 24,67, hibrit yüzde 8,02, EV yüzde 7,9), benzinin payı yüzde 41,68 oldu. Aradaki fark bir yıl önce 13,21 puan iken şimdi 1,09 puana geriledi. İki tekerlekli segmentte elektrikli iki tekerlekli payı yüzde 11,24 ile rekor kırdı. Toplam EV perakende satışları 3.27.901 adetle tarihin en yüksek ayına ulaştı ve EV penetrasyonu yüzde 9,6'dan yüzde 12,7'ye çıktı.

Ağustos ayı görünümüne ilişkin FADA üyelerinin yüzde 74,30'u büyüme beklerken, yüzde 22,9'u durağan pazar, sadece yüzde 2,8'i daralma öngörüyor. Önümüzdeki üç ay için bayi güveni yüzde 87,85 ile son tarihin en güçlü seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan Otomobil Satışları Yüzde 25,89 Arttı - Son Dakika

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