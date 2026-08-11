Hindistan PM E-DRIVE Programı 2028'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan PM E-DRIVE Programı 2028'e Kadar Uzatıldı

Hindistan PM E-DRIVE Programı 2028\'e Kadar Uzatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, elektrikli araçları destekleyen PM E-DRIVE programını 31 Mart 2028'e kadar uzattı.

Hindistan hükümeti, elektrikli araçların (EV) benimsenmesini hızlandırmak ve yerli üretimi güçlendirmek amacıyla PM E-DRIVE programını iki yıl uzatarak 31 Mart 2028'e kadar devam ettirme kararı aldı. Program kapsamında elektrikli iki tekerlekli araçlar satın alma teşviki almaya devam edecek.

Ağır Sanayi Bakanlığı'na göre, PM E-DRIVE programı toplam 11.900 crore Rs bütçeyle 31 Mart 2028'e kadar sürecek. Program, elektrikli araçların daha hızlı benimsenmesine, şarj altyapısının geliştirilmesine ve Hindistan'ın EV üretim ekosisteminin güçlendirilmesine odaklanıyor.

Revize edilen hükümler uyarınca, kayıtlı elektrikli iki tekerlekli araçlar 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2028 arasında satın alma teşviklerinden yararlanabilecek. Teşvik, kilovat saat başına 2.500 Rs olarak belirlendi ve araç başına en fazla 5.000 Rs olacak. Ancak uygun elektrikli iki tekerlekli aracın fabrika çıkış fiyatının en fazla 1,5 lakh Rs olması gerekiyor.

Ayrıca program, toplam 45.79.120 elektrikli iki tekerlekli araca destek sağlayacak ve bakanlıktan bu kapsamda 2.767 crore Rs finansman ayrılacak. Bu teşvik, 2024-25 mali yılında sağlanan destekten daha düşük; o dönemde elektrikli iki tekerlekli araçlar kWh başına 5.000 Rs ve araç başına en fazla 10.000 Rs almaya hak kazanıyordu.

Hükümet, kWh başına teşvik miktarının araç maliyetlerindeki düşüşlere bağlı olarak periyodik olarak gözden geçirilebileceğini açıkladı. Teşvik, belirtilen tutar veya aracın fabrika çıkış fiyatının yüzde 15'inden düşük olanıyla sınırlı kalacak.

PM E-DRIVE programı, toplam 11.900 crore Rs bütçeyle sınırlı bir program olarak işleyecek. Program veya bileşenlerine ayrılan fonlar 31 Mart 2028'den önce tükenirse, ilgili bileşen kapatılabilecek ve daha fazla talep kabul edilmeyecek. Ayrıca 31 Mart 2028 tüm program bölümleri için son tarih olurken, 31 Aralık 2027 taleplerin sunulması için son gün olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan PM E-DRIVE Programı 2028'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de "Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti

20:36
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Sarı-lacivertliler tur için sahada
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-lacivertliler tur için sahada
20:21
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
19:32
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 23:37:33. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan PM E-DRIVE Programı 2028'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.