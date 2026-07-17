Honda, Elektrikli Araç Satışlarını Durduruyor

Honda, Mart ayında üç elektrikli aracı iptal ettikten sonra, Honda Prologue satışlarını 2026 model yılının sonunda sonlandırarak ABD'deki elektrikli araç (EV) satışlarını tamamen durduruyor. CarBuzz'ın haberine göre, şirket elektrikli SUV modelini 2021'de duyurmuş ve 2024'te satışa sunmuştu. Sadece iki yıl piyasada kalan Prologue, ABD'deki federal EV teşviklerinin sona ermesinin bir başka kurbanı oldu.

Honda, Prologue müşterilerine servis, parça ve garanti desteğinin devam edeceğini açıkladı. Prologue, ilk yılında Tesla Modelleri kadar popüler olmasa da ABD'de altıncı en çok satan EV idi. Araç, General Motors'un Ultium batarya platformunu kullanmak üzere tasarlanmıştı ancak GM 2024'te Ultium'u terk edince Honda kendi platformuna yöneldi. Honda, Kasım 2025'te yeni nesil EV'lerini tanıttı ancak ABD'ye getirme konusunda kararsız kaldı. Mart ayında O sedan ve SUV modellerini iptal etmesi, ABD'den çekilmenin sinyalini vermişti. Şu anda ABD'de sadece California'da satılan Honda CR-V e:FCEV hidrojen yakıt hücreli araç mevcut.