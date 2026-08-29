Honda ve Nissan Ortak Yazılım Geliştiriyor

Reuters'in haberine göre Honda Motor ve Nissan Motor, en geç Pazartesi günü yeni otomobillerde kullanılacak ortak bir işletim sistemi ve yerleşik bilgisayar geliştirme konusunda anlaşmayı bekliyor. Bu ortak çalışmanın, 2029 gibi erken bir tarihte üretilecek araçlarda yer alması hedefleniyor.

İki Japon otomotiv devinin iş birliği, otomotiv sektöründe yazılım ve donanım alanında sinerji yaratmayı amaçlıyor. Anlaşmanın, sektördeki teknolojik dönüşümü hızlandırması bekleniyor.