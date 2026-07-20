Hükümetten E20 Benzin Açıklaması - Son Dakika
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Hükümetten E20 Benzin Açıklaması

Hükümetten E20 Benzin Açıklaması
20.07.2026 19:51
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Hükümet, E20 etanol karışımının motor arızalarına neden olmadığını açıkladı, bilimsel çalışmalar sürecek.

Hükümet, E20 benzinle ilgili tartışmalara yanıt olarak, etanol karışımının yaygın motor arızalarına yol açtığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Bakan Suresh Gopi, 20 crore'dan fazla iki tekerlekli ve 3 crore benzinli aracın bu yakıtı kullandığını, eski araçlarda bile hasar raporu olmadığını belirtti.

Etanol karışım oranı 2013-14'te %1,53'ten 2025-26'da %20'ye aşamalı olarak artırıldı. Her artış öncesinde NITI Aayog, ARAI, SIAM ve otomobil üreticileri ile detaylı çalışmalar yapıldı. Bakan, bir dört tekerlekli üreticisinin 2,84 crore aracı servise aldığını ve E20 kaynaklı hasar bildirilmediğini, bir iki tekerlekli üreticisinin de benzer bulgular elde ettiğini söyledi.

Yakıt ekonomisi konusunda, eski araçlarda %3-5 düşüş olabileceği ancak E20'nin daha temiz yanma ve yüksek oktan avantajı sunduğu ifade edildi. Hükümet, şu anda %20'nin üzerinde bir karışım düşünülmediğini, gelecekteki kararların bilimsel çalışmalara dayanacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Hükümet, Enerji, Çevre, Son Dakika

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