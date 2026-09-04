Hyundai bazı modellerde dijital gösterge panelini kaldırdı, bilgiler orta ekrana taşındı - Son Dakika
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Hyundai bazı modellerde dijital gösterge panelini kaldırdı, bilgiler orta ekrana taşındı

Hyundai bazı modellerde dijital gösterge panelini kaldırdı, bilgiler orta ekrana taşındı
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Hyundai, Güney Kore'de 2027 Elantra ve Ioniq 3'ün giriş donanımlarında dijital gösterge panelini kaldırdı. Sürücüler hız ve menzil bilgilerini orta ekrandan takip edecek; ekranlı versiyon için üst paket veya 350.000 won ek ücret gerekiyor.

Hyundai, Güney Kore'de başlattığı yeni nesil kabin mimarisinde tartışmalı bir uygulamaya imza attı. Marka, 2027 Elantra ve elektrikli Ioniq 3'ün giriş donanımlarında sürücü karşısındaki dijital gösterge panelini tamamen kaldırdı.

Güney Kore'de Elantra'nın baz paketinde sürücü ekranı bulunmuyor. Hız ve menzil bilgilerini gösteren 9,9 inçlik panel için 350.000 won ekstra ödeme gerekiyor. Ioniq 3'ün baz versiyonunda ise bu ekran opsiyon listesinde bile yok. Tıpkı Tesla'da olduğu gibi tüm bilgiler orta ekrandan takip ediliyor, Heads-Up Display de sunulmuyor.

İngiltere'de ekransız giriş paketi 22.245 sterlinken, ekranlı versiyon için 25.595 sterlinlik üst pakete geçmek şart. Üreticiler için tek bir cam panel ve yazılım, fiziksel kadranlardan çok daha ucuz. Ancak sürücülerin sürekli orta ekrana bakması ergonomik ve güvenlik açısından soru işaretleri yaratıyor.

Hyundai'nin Pleos Connect sistemli yeni modellerinin Türkiye'de standart olarak bu ekranla gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Güney Kore, Teknoloji, Otomobil, Elantra, Hyundai, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai bazı modellerde dijital gösterge panelini kaldırdı, bilgiler orta ekrana taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hyundai bazı modellerde dijital gösterge panelini kaldırdı, bilgiler orta ekrana taşındı - Son Dakika
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