Hyundai'den Türkiye'ye Elektrikli Araç Vurgusu - Son Dakika
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Hyundai'den Türkiye'ye Elektrikli Araç Vurgusu

Hyundai\'den Türkiye\'ye Elektrikli Araç Vurgusu
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Hyundai Başkanı, Türkiye'nin elektrikli araç üretiminin Avrupa standartlarına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Hyundai Motor Europe Başkanı Xavier Martinet, Türkiye'nin elektrikli araç üretiminin Avrupa'nın 'Made in Europe' standartlarına dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 30 yılı aşkın Gümrük Birliği ilişkisine rağmen dışlanması durumunda maliyetlerin artacağını belirtti.

İzmit tesisindeki ilk seri üretim töreninde konuşan Martinet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Avrupa ile Türkiye arasındaki araç ticaretinin dengeli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Avrupa'nın önde gelen ortaklarından biri olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin standartların dışında kalması durumunda sadece Türkiye'nin kaybetmeyeceğini söyleyen Martinet, Avrupa'da üretim maliyetlerinin yükseleceğini ve müşterilerin daha pahalı araçlar almak zorunda kalacağını ifade etti. Türkiye'de üretilebilecek araçları Avrupa'da üretmenin maliyetleri artıracağını söyledi.

Hyundai'nin İzmit'teki üretim modelinin farklı güç aktarma sistemleri arasında esneklik sağladığını açıklayan Martinet, talebe göre elektrikli IONIQ 3 üretiminin artırılabileceğini veya içten yanmalı motor ve hibrit araçlara geçilebileceğini belirtti. Üreticilerin satılamayan araçları üretmesinin ekonomik olmayacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Türkiye, Hyundai, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai'den Türkiye'ye Elektrikli Araç Vurgusu - Son Dakika

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