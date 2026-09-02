Hyundai Ioniq 6\'da ÖTV dilimi değişimi giriş modelinin fiyatını artırdı

Makyajlı Hyundai Ioniq 6, Türkiye pazarına giriş yaptığı kısa süre içinde beklenmedik bir ÖTV vergi dilimi değişimiyle karşı karşıya kaldı. Lansmanda %25'lik dilimin üst sınırından 2.483.000 TL'ye satılan giriş seviyesi model, Eylül ayında matrah güncellemesi yapılmaması nedeniyle %55'lik dilime yükseldi. Bu yükseliş fiyatı tek seferde 700 bin TL'den fazla artırarak 3.225.000 TL'ye çıkardı.

Bu durum, daha önce MINI Countryman'de görülen ÖTV sıçramasının bir benzeri olarak dikkat çekti. Lansman döneminde avantajlı fiyattan yararlanmak isteyen tüketiciler, bayi stoklarının yetersizliği nedeniyle araç bulamadı. Uzmanlar, matrah düzenlemesi yapılmazsa elektrikli otomobil pazarındaki diğer modellerin de aynı sorunla karşılaşabileceği görüşünde.

Zam, yalnızca giriş paketini etkilemedi. 160 kW güce sahip Uzun Menzil versiyonu da 3.725.000 TL'den 3.770.000 TL'ye yükseldi. Böylece Hyundai Ioniq 6 ailesindeki fiyatlar güncellenmiş oldu.