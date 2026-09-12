Hyundai'nin Eylül 2026 fiyat listesinde en ucuz model i20 oldu
Hyundai, Eylül 2026 dönemi sıfır araç fiyat listesini açıkladı. En uygun model 1.562.000 TL ile i20, en yüksek fiyatlı model ise 7.080.000 TL ile Ioniq 9 Calligraphy oldu.
Hyundai, Eylül 2026 dönemine ait güncel sıfır araç fiyat listesini açıkladı. Yeni listede markanın en uygun fiyatlı modeli 1.562.000 TL ile i20 olarak belirlendi.
En yüksek fiyat etiketine sahip model ise 7.080.000 TL ile Ioniq 9 Calligraphy oldu. Bayon'un benzinli versiyonunun başlangıç fiyatı da 1.642.000 TL olarak açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Hyundai'nin Eylül 2026 fiyat listesinde en ucuz model i20 oldu - Son Dakika
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