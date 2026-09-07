Hyundai STARIA Electric Almanya'da satışa sunuldu - Son Dakika
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Hyundai STARIA Electric Almanya'da satışa sunuldu

Hyundai STARIA Electric Almanya\'da satışa sunuldu
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Hyundai'nin tamamen elektrikli van modeli STARIA Electric, Avrupa pazarına Almanya'da satışa sunularak giriş yaptı. Araç, 84 kWh bataryası ve 430 km WLTP menziliyle öne çıkarken, 57 bin 450 euro başlangıç fiyatıyla Volkswagen ID. Buzz ile rekabet edecek.

Hyundai'nin tamamen elektrikli van modeli STARIA Electric, Kore'deki lansmanının ardından Avrupa pazarına giriş yaptı. İlk olarak Almanya'da satışa sunulan araç, 84 kWh kapasiteli bataryası ve 430 kilometreye ulaşan WLTP menziliyle öne çıkıyor. Modelin Almanya'daki başlangıç fiyatı 57.450 euro olarak belirlendi.

STARIA Electric, benzinli ve hibrit versiyonlardan yeniden tasarlanan ön tasarımıyla ayrılıyor. Kapalı panel ve öne taşınan şarj bağlantısı elektrikli modele özgü detaylar arasında yer alıyor. 5.253 mm uzunluğundaki araç, uzun dingil mesafeli Volkswagen ID. Buzz'dan daha büyük bir gövdeye sahip. Avrupa'da Trend, Prime ve Calligraphy olmak üzere üç donanım seviyesi sunuluyor; Trend ve Prime 9 koltuklu, Calligraphy ise 7 koltuklu düzenle geliyor.

Aracın ön aksında konumlanan elektrik motoru 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork üretiyor. 84 kWh'lık batarya, WLTP'ye göre 430 km menzil sağlarken, 800 volt mimari sayesinde 350 kW DC şarjda batarya yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 20 dakikada dolabiliyor. Araç ayrıca 400 volt DC ve 11 kW AC şarjı destekliyor; V2L özelliğiyle dışarıdaki cihazlara 3,5 kW'a kadar enerji verilebiliyor.

Trend donanımında 12,3 inç dijital gösterge, 12,3 inç multimedya ekranı, ısıtmalı ön koltuklar ve ısı pompası standart olarak yer alıyor. Prime versiyonu elektrikli sürgülü kapılar ve havalandırmalı koltuklar eklerken; Calligraphy donanımında Nappa deri, Bose ses sistemi ve 360 derece kamera bulunuyor. Almanya fiyatları Trend için 57.450 euro, Prime için 63.650 euro ve Calligraphy için 66.950 euro olarak açıklandı. Bu fiyatlar, 86 kWh bataryalı ID. Buzz Pro'nun 57.887 euroluk başlangıç fiyatıyla yakın seyrediyor.

STARIA Electric, 1.303 litreye kadar bagaj hacmi, 750 kg taşıma ve 2.000 kg frenli çekme kapasitesiyle hem aileler hem ticari kullanıcılar için iddialı bir seçenek olarak konumlanıyor. Modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Teknoloji, Otomobil, Almanya, Hyundai, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai STARIA Electric Almanya'da satışa sunuldu - Son Dakika

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