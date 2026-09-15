IAA Transportation 2026 Hannover'de elektrikli ve otonom araç çözümlerine odaklandı
Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026, kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve lojistik sektörünün küresel temsilcilerini bir araya getirdi. Fuar, elektrikli güç aktarma sistemleri, batarya teknolojileri, hidrojen yakıt hücreli araçlar, dijital hizmetler, yapay zeka ve otonom sürüş çözümlerine odaklandı.
Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026, kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve lojistik sektörünün küresel temsilcilerini bir araya getirdi.
Fuar, elektrikli güç aktarma sistemleri, batarya teknolojileri, hidrojen yakıt hücreli araçlar, dijital hizmetler, yapay zeka ve otonom sürüş çözümlerine odaklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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