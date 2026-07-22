İkinci El Araç Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
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İkinci El Araç Dolandırıcılığına Operasyon

İkinci El Araç Dolandırıcılığına Operasyon
22.07.2026 10:11
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, araç kilometrelerini düşüren 22 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci el araçların kilometrelerini düşürdükleri, ağır kusurlarını gizledikleri ve sahte ekspertiz raporları düzenleyerek satışa çıkardıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Samsun ve Antalya’da operasyon düzenlendi. Gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çetenin mağdur ettiği kişilerden biri olan Ahmet Adıgüzel, internet üzerinden 600 bin liraya satın aldığı aracın 140 bin kilometrede olduğu ve yalnızca iki kapısında boya bulunduğu belirtilirken, gerçek kilometresinin 340 bin olduğunu ve aracın tamamen boyalı, hava yastıklarının bulunmadığını, motorunda ciddi sorunlar olduğunu öğrendi. Araçta 300-350 bin liralık masraf olduğunu söyledi.

Bilirkişi incelemelerinde araçların kilometrelerinin yaklaşık 200 bin düşürüldüğü, birçoğunun yürüyen aksamında sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek sorunlar bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, ikinci el araç satın alacak kişilerin satıcı tarafından sunulan raporla yetinmemesini ve ekspertiz işlemini kendi seçtikleri bağımsız bir firmada yaptırmasını öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Otomobil, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci El Araç Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika

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