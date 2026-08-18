İkinci el araçta yeni dolandırıcılık yöntemi

İkinci el araç satışında akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

Bu yöntemle dolandırıcılar, alıcı ve satıcıları mağdur ediyor. Yetkililer, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmasını istiyor.