İkinci el araçta yeni dolandırıcılık yöntemi
Yeni dolandırıcılık yöntemi, ikinci el araç alım satımını tehlikeye atıyor. Yetkililer uyardı.
İkinci el araç satışında akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.
Bu yöntemle dolandırıcılar, alıcı ve satıcıları mağdur ediyor. Yetkililer, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmasını istiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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