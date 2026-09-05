İngiltere\'de sürücü memnuniyeti anketi güvenilir otomobil markalarını ortaya koydu

İngiltere'nin en kapsamlı sürücü memnuniyeti araştırması Driver Power, araç sahiplerinin gerçek kullanım verileriyle markaların güvenilirlik karnesini ortaya koydu. Araştırma, sürücülerin birebir deneyimlerine dayanarak hangi markanın gerçekten güvenilir olduğunu, hangisinin hayal kırıklığı yarattığını gösteriyor.

En yüksek ve en düşük puan alan markaların tam sıralaması, otomobil almayı planlayanlar için kritik bir rehber niteliği taşıyor. Düşük puan alan markalar kullanıcı şikayetlerini gözler önüne sererken, yüksek puan alanlar sadık müşteri kitlesini güçlendiriyor.

Driver Power anketi; mekanik arızaların yanı sıra konfor, yakıt tüketimi, teknoloji ve satış sonrası destek gibi birçok faktörü de değerlendiriyor. Bu yönüyle araştırma, markaların yalnızca üretim kalitesini değil, tüm kullanıcı deneyimini ölçüyor ve üreticilerin Ar-Ge ile müşteri ilişkileri stratejilerini gözden geçirmesine zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, bu tür bağımsız araştırmaların tüketici kararlarını doğrudan etkilediğini ve markaların uzun vadeli itibarı için belirleyici olduğunu vurguluyor. Listenin tamamı, sürücülerin hangi markalardan uzak durması gerektiği konusunda net bir tablo çizerken, güvenilirlikte zirvede yer alan markalar da öne çıkıyor.