İzmir\'de Bisicab Projesi Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu ulaşım hedefiyle hayata geçen Bisicab projesi, kent içi ulaşımda yeni bir dönem başlattı. Pilot uygulama kapsamında 20 elektrik destekli üç tekerlekli Bisicab aracı, Alsancak Limanı ile Konak arasında 12:30-20:30 saatlerinde hizmet veriyor. Araçlar, üniversite öğrencileri tarafından sürülüyor ve mayıs ayından bu yana 2 binin üzerinde yolcu taşıdı.

Kullanıcılar memnuniyetlerini dile getirirken, Bisicab'ın konforlu ve keyifli bir yolculuk sunduğunu belirtti. Sistem, kısa mesafeli ulaşım için tasarlanmış olup, trafik yükünü ve çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor. Açılış biniş ücreti 35 TL, kilometre başına 45 TL, indi bindi ücreti ise 2.5 kilometreye kadar 150 TL olarak belirlendi.