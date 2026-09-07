Jaguar Land Rover, maliyet baskısına karşı 4 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jaguar Land Rover, maliyet baskısına karşı 4 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı

Jaguar Land Rover, maliyet baskısına karşı 4 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jaguar Land Rover, küresel rekabet ve artan maliyetler nedeniyle yaklaşık 40 bin çalışanından 4 binini işten çıkarmayı planlıyor. Kesintiler önümüzdeki iki yılda İngiltere'de ağırlıklı olarak yönetim pozisyonlarında olacak ve şirketin 1,7 milyar sterlin tasarruf etmesi hedefleniyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), küresel otomotiv sektöründeki sert rekabet ve maliyet baskısına karşı kapsamlı bir yeniden yapılanma programı başlattı. Tata Motors bünyesindeki şirket, yaklaşık 40 bin çalışanından 4 binini işten çıkarmayı planlıyor. Kesintilerin önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanması ve ağırlıklı olarak İngiltere'deki ofis ile yönetim pozisyonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirket, bu yolla organizasyonunu sadeleştirip karar süreçlerini hızlandırmayı ve iki yıl içinde 1,7 milyar sterlin (yaklaşık 2,3 milyar dolar) tasarruf etmeyi hedefliyor. JLR ayrıca kara geçebilmek için başabaş noktasını 300 bin araca indirmek istiyor. Satışların zayıfladığı durumlarda bile düşük hacimlerle maliyetlerini karşılayacak bir yapı kurmayı amaçlıyor. Şirketin geliri son dönemde yüzde 21 azaldı ve bir önceki yılın yüksek karının ardından son mali yıl zararla kapandı.

JLR üzerindeki en büyük baskı, Çin pazarındaki rekabetin artması. Çinli üreticiler elektrikli ve üst segment modelleri düşük maliyetle sunarak Avrupalı üreticilerin fiyatlandırma gücünü etkiliyor. ABD'nin otomobil tarifeleri de maliyetleri yükseltiyor. Ayrıca geçen dönemde üretimi haftalarca durduran siber saldırının neden olduğu tedarik sorunları ve ek giderler nakit akışını olumsuz etkiledi. Küçülmeye rağmen JLR, önümüzdeki dönemde beş yeni model çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Land Rover, İngiltere, Otomobil, Sterlin, Ekonomi, Jaguar, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Jaguar Land Rover, maliyet baskısına karşı 4 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak

22:06
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı
Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı
21:44
Bir ilk Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
21:11
Bayern’den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 22:11:13. #7.13#
SON DAKİKA: Jaguar Land Rover, maliyet baskısına karşı 4 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement