Jaguar Land Rover, maliyet baskısına karşı 4 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), küresel otomotiv sektöründeki sert rekabet ve maliyet baskısına karşı kapsamlı bir yeniden yapılanma programı başlattı. Tata Motors bünyesindeki şirket, yaklaşık 40 bin çalışanından 4 binini işten çıkarmayı planlıyor. Kesintilerin önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanması ve ağırlıklı olarak İngiltere'deki ofis ile yönetim pozisyonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirket, bu yolla organizasyonunu sadeleştirip karar süreçlerini hızlandırmayı ve iki yıl içinde 1,7 milyar sterlin (yaklaşık 2,3 milyar dolar) tasarruf etmeyi hedefliyor. JLR ayrıca kara geçebilmek için başabaş noktasını 300 bin araca indirmek istiyor. Satışların zayıfladığı durumlarda bile düşük hacimlerle maliyetlerini karşılayacak bir yapı kurmayı amaçlıyor. Şirketin geliri son dönemde yüzde 21 azaldı ve bir önceki yılın yüksek karının ardından son mali yıl zararla kapandı.

JLR üzerindeki en büyük baskı, Çin pazarındaki rekabetin artması. Çinli üreticiler elektrikli ve üst segment modelleri düşük maliyetle sunarak Avrupalı üreticilerin fiyatlandırma gücünü etkiliyor. ABD'nin otomobil tarifeleri de maliyetleri yükseltiyor. Ayrıca geçen dönemde üretimi haftalarca durduran siber saldırının neden olduğu tedarik sorunları ve ek giderler nakit akışını olumsuz etkiledi. Küçülmeye rağmen JLR, önümüzdeki dönemde beş yeni model çıkarmayı planlıyor.