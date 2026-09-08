Jaguar Land Rover maliyet kesintisi kapsamında 4 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
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Jaguar Land Rover maliyet kesintisi kapsamında 4 bin çalışanını işten çıkaracak

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Tata Motors'a bağlı Jaguar Land Rover (JLR), önümüzdeki iki yıl içinde küresel iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 4.000 pozisyonu gönüllü işten çıkarma programıyla kaldıracağını açıkladı.

Tata Motors'a ait Jaguar Land Rover (JLR), önümüzdeki iki yıl içinde küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden 4.000 kadar pozisyonu kaldıracağını doğruladı. İngiliz lüks otomobil üreticisi, maliyetli bir siber saldırının ve artan mali baskıların etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Şirket, bu kesintileri 1,7 milyar sterlin (2,3 milyar dolar) tutarında maliyet tasarrufu sağlamayı amaçlayan gönüllü işten çıkarma programı olarak nitelendirdi. Yerel medya raporlarına göre, kesintilerin büyük bölümünün yaklaşık 34.000 çalışanın bulunduğu Birleşik Krallık'ta olması bekleniyor ve yönetim pozisyonları en yüksek risk altında görülüyor.

Üst düzey yönetici PB Balaji, bu adımı sektördeki daha geniş zorluklara bağladı. Otomotiv endüstrisinin yoğun rekabet ve devam eden jeopolitik belirsizlik ortamında teknolojik değişimle birlikte önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. JLR, bu eylemlerin organizasyonu daha da basitleştireceğini, verimliliği artıracağını ve daha fazla dayanıklılık oluşturacağını belirtti. Balaji, ürün odaklı bir toparlanmanın beklendiğini ve önümüzdeki 12 ay içinde beş yeni ürün lansmanı yapacaklarını, ayrıca Kuzey Amerika'ya odaklanmanın çift haneli büyüme sağlamaya yardımcı olacağını ifade etti.

Yeniden yapılanma, otomobil üreticisi için zorlu bir dönemin ardından geliyor. Büyük bir siber saldırı, JLR'nin İngiltere'deki üretimini bir aydan fazla durdurdu ve bu duraklamanın şirkete 260 milyon sterline (351 milyon dolar) mal olduğu tahmin ediliyor. ABD tarifeleriyle birleşen bu kesinti, JLR'yi Mart'ta sona eren mali yılda 244 milyon sterlin (330 milyon dolar) zarara sürükledi; bu, 2024-25'te elde edilen 1,8 milyar sterlinlik (2,4 milyar dolar) net kardan keskin bir düşüş anlamına geliyor. İngiltere İş Bakanı Jonathan Reynolds'un bu hafta iş kayıplarını görüşmek üzere JLR yöneticileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Balaji, şirketin bu haberin etkilenen çalışanlar için zor olacağını kabul ettiğini ve herkesi özen, adalet ve saygıyla destekleme kararlılığında olduğunu söyledi. Açıklama, JLR'nin siber saldırının etkilerini geride bırakmaya çalıştığı bir dönemde geliyor. Şirket, geçtiğimiz hafta tamamen elektrikli Range Rover için sipariş almaya başladı; bu, Balaji'nin büyümeye dönüşün merkezinde olduğunu belirttiği ürün hamlesinin bir parçası.

Kaynak: Haber Merkezi

Land Rover, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Jaguar, Tata, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Jaguar Land Rover maliyet kesintisi kapsamında 4 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika

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