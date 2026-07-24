Jeff Gordon'a Özel Sergi Açıldı - Son Dakika
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Jeff Gordon'a Özel Sergi Açıldı

Jeff Gordon\'a Özel Sergi Açıldı
24.07.2026 10:31
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Indianapolis Motor Speedway Müzesi, Jeff Gordon'a adanmış sergi ile NASCAR tarihine ışık tutuyor.

Indianapolis Motor Speedway Müzesi, beş kez Brickyard 400 galibi Jeff Gordon’a adanmış yeni bir sergi açtı. Bu, müzenin tek bir NASCAR sürücüsüne tüm bir sergi adadığı ilk kez. Sergi, Gordon’un çeyrek midget ve sprint arabalarından dört kez NASCAR Cup Series şampiyonluğuna uzanan yolculuğunu izliyor. Gordon, serginin kendisi için gerçeküstü olduğunu ve hayallerinin ötesinde bir deneyim yaşadığını belirtti.

Sergide 13 yarış arabası, 70’ten fazla kask ve daha önce sergilenmemiş eserler yer alıyor. Bunlar arasında Gordon’un ilk bisiklet yarışı kupası, ilk Jeff Gordon tişörtü, ilk sprint araba zaferindeki tulum ve 2003’te Juan Pablo Montoya ile koltuk değişiminde kullandığı Williams Formula One direksiyon simidi bulunuyor. Gordon, sergiyi oğlu ve ailesiyle gezerken duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Müzenin küratörlük ve eğitim başkan yardımcısı Jason Vansickle, serginin aylar süren bir çalışma sonucu oluşturulduğunu ve Hendrick Motorsports ile iş birliği yapıldığını açıkladı. Sergi, müzenin “Now Stay Tuned” ve “Setting the Pace” galerilerinin yerini alarak Şubat ayına kadar ziyaret edilebilecek. Vansickle, müzenin sürekli rotasyon yaparak ziyaretçilere daha fazla hikaye sunmayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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