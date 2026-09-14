Kamyon üreticileri AB'den 2030 emisyon hedefine 3 yıl erteleme istedi - Son Dakika
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Kamyon üreticileri AB'den 2030 emisyon hedefine 3 yıl erteleme istedi

Kamyon üreticileri AB\'den 2030 emisyon hedefine 3 yıl erteleme istedi
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Yetersiz şarj ağı ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle sıfır emisyonlu araçların ticari anlam taşımadığını belirten Avrupa'nın önde gelen yedi kamyon ve otobüs üreticisinin CEO'ları, AB'ye 2030 CO2 hedefine uyumun üç yıl ertelenmesi çağrısı yaptı.

Avrupa'nın kamyon üreticileri, Pazartesi günü AB'ye 2030 CO2 azaltım hedeflerine uyumun üç yıl ertelenmesi çağrısı yaptı. Üreticilere göre yetersiz şarj ağları ve yüksek enerji maliyetleri, sıfır emisyonlu araçları alıcılar için ticari açıdan anlamsız kılıyor.

Mevcut AB kuralları, birlikteki üreticilerin yeni ağır vasıtaların CO2 emisyonlarını 2025 seviyelerine kıyasla 2030'da %43, 2035'te %64 ve 2040'ta %90 azaltmasını zorunlu kılıyor. Uymayanlara para cezası uygulanacak; ancak 2025-2029 dönemi için emisyon kredisi kazanma imkanı da bulunuyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA'ya göre şu anda yeni ağır vasıtaların yalnızca %2,4'ü sıfır emisyonlu. Bu oran, 2030 hedefi için gereken seviyenin çok altında.

DAF Trucks, Daimler Truck, Iveco ve Scania dahil Avrupa'nın önde gelen yedi kamyon ve otobüs üreticisinin CEO'ları, bir açıklamada 2030 hedefine uyumun üç yıl ertelenmesi gerektiğini belirtti.

CEO'lar ayrıca politika yapıcıların şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasını hızlandırması, şebeke bağlantılarını hızlandırması, CO2 bazlı yol geçiş ücretlerini genişletmesi ve emisyon ticareti gelirlerini altyapı ile sıfır emisyonlu araç kullanımına yeniden yatırması gerektiğini ekledi.

AB politika yapıcıları ise otomotiv sektörünün yeşil politikaların yumuşatılması yönündeki baskısının ardından, Avrupa Komisyonu'nun 27 üyeli bloğun 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu otomobillere yönelik fiili yasağını kaldırma önerisini tartışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kamyon üreticileri AB'den 2030 emisyon hedefine 3 yıl erteleme istedi - Son Dakika

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