Kanada'da Oto Hırsızlığı Düşüyor - Son Dakika
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Kanada'da Oto Hırsızlığı Düşüyor

Kanada\'da Oto Hırsızlığı Düşüyor
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2026'nın ilk yarısında oto hırsızlığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldı.

Ülke genelinde oto hırsızlığı düşmeye devam ediyor. Équité Derneği'nin yeni raporuna göre, 2026'nın ilk yarısında bildirilen hırsızlık sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha az. Ocak-Haziran dönemini kapsayan rapor, en keskin düşüşün Alberta'da yaşandığını ortaya koydu: 2025'in ilk yarısına kıyasla vaka sayısı yüzde 15,1 azaldı.

Salı günü yayımlanan rapor, Kanada'daki oto hırsızlığının 2021 öncesi 'kriz öncesi seviyelere' yaklaştığını belirtiyor. Équité Derneği'nin istihbarat ve soruşturmalardan sorumlu ulusal başkan yardımcısı Bryan Gast, krizin pandemi kaynaklı yeni araç kıtlığından kaynaklandığını ve organize suç örgütlerinin küresel talebi karşılamak için hırsızlıkları artırdığını söyledi. Gast, düşüşün cesaret verici olduğunu ancak lüks araçların hala çalındığını ve elde edilen gelirlerin organize suçu finanse etmekte kullanıldığını vurguladı. "Paydaşlar yaptıklarını sürdürmeli; çünkü ayağımızı gazdan çekersek suçlular bunun çok yüksek kazançlı ve düşük riskli bir suç olduğunu görecekler." dedi.

Rapora göre, 2025'in ilk yarısında 23.093 araç çalındığı bildirilirken bu yılın ilk altı ayında bu sayı 20.759'a geriledi. Atlantik Kanada en küçük düşüşü kaydetti: 910'dan 873'e, yani yüzde 4,1 azalma. Équité Derneği'nin bu yıl başlarında yaptırdığı Angus Reid anketi, bildirilen hırsızlıklardaki düşüşe rağmen Kanadalıların büyük çoğunluğunun araçlarının hırsızlık önleme teknolojisinin yeterince güçlü olmadığını düşündüğünü gösterdi. Temmuz anketine göre, Kanadalıların yaklaşık yüzde 80'i araçlarının hırsızlara karşı savunmasız olduğunu veya olabileceğini düşünüyor. Anket ayrıca Kanadalıların yüzde 60'ının yeni araçlarda hükümetin zorunlu kıldığı hırsızlık önleme teknolojisi istediğini ortaya koydu.

Équité Derneği Şubat ayında yayımladığı raporda, 2025'te Kanada'da çalınan araç sayısının keskin biçimde düştüğünü ancak o yıl neredeyse 47.000 hırsızlık bildirildiğini ve bu araçların üçte birinden fazlasının hiç bulunamadığını belirtmişti. 2024'te federal hükümet, daha sert cezai yaptırımlar, nakliye konteynerlerinin daha fazla denetlenmesi ve daha iyi istihbarat paylaşımı yoluyla oto hırsızlığının arkasındaki organize suç gruplarını 'bozmayı, dağıtmayı ve kovuşturmayı' amaçlayan yeni bir ulusal eylem planı açıkladı. Şubat raporu, stratejinin işe yaradığını ancak Kanadalıların araç hırsızlığı çetelerine karşı savunmasız olduğunu ve Montreal ile Halifax limanlarında araç finansmanı sahtekarlığında artış yaşandığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Otomobil, Kanada, Suç, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kanada'da Oto Hırsızlığı Düşüyor - Son Dakika

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