KGM, Actyon Hybrid\'i Güney Kore\'de satışa sundu; 1,5 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor

KGM, orta boy SUV sınıfındaki Actyon modelinin hibrit versiyonunu Güney Kore'de satışa sundu. Actyon Hybrid, seri-paralel hibrit mimariye sahip.

Araçta 1,5 litrelik turbo benzinli motor, e-DHT hibrit şanzıman, iki elektrik motoru ve 1,83 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. İçten yanmalı motor 221 Nm tork üretirken, ana çekişi üstlenen elektrik motoru 300 Nm tork sağlıyor.

Düşük hızlarda sürüş ağırlıklı olarak elektrik motoruyla gerçekleşiyor; daha yüksek hızlarda veya daha fazla güç gerektiğinde benzinli motor devreye giriyor.