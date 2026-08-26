Klasik Arabaların Değeri

Klasik arabaların pahası, yalnızca markasına göre değil; üretim adedi, orijinalliği ve kimler tarafından kullanıldığı gibi faktörlere bağlı olarak değişiyor. Bu detaylar, bazı modellerin milyon dolarlara satılmasına yol açıyor.

Listenin zirvesinde, açık artırmada 135 milyon dolara satılan Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé yer alıyor. Bu otomobil, bir otomobil için ödenen en yüksek doğrulanmış müzayede bedeli olarak kayıtlara geçti. Onu özel kılan ise sadece iki adet üretilmiş olması.