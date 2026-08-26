Koltuk Kaplamaları Tehlikeli!

Otomobillerde yıllardır kullanılan koltuk örtüleri ve kaplamaları, düşünülenin aksine hiç de masum değil. Bu kaplamalar, birçok sürücünün farkında olmadan yaptırdığı koruyucu uygulamalar arasında yer alıyor.

Yapılan araştırmalar, bu kaplamaların özellikle yan hava yastıklarının açılmasını engelleyebileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, kaza anlarında ciddi yaralanmalara yol açabilir.