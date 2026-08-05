Londra'da Otonom Taksi Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Londra'da Otonom Taksi Dönemi Başlıyor

Londra\'da Otonom Taksi Dönemi Başlıyor
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Uber ve Wayve, Londra'da otonom taksi hizmeti için lisans aldı. Yolcular bu yaz hizmete başlayacak.

Uber ve otonom teknoloji geliştiricisi Wayve, Londra'da ilk minicab lisanslarını alarak yolculara otonom taksi hizmeti sunmaya hak kazandı. Ancak şimdilik araçlarda bir insan güvenlik sürücüsü bulunacak. Şirketler, yolculukların bu yaz sonunda başlayacağını ve ardından halka açık lansman yapılacağını açıkladı.

San Francisco merkezli Uber ve Londra merkezli Wayve, Google'ın sahibi olduğu Waymo ve Çinli rakibi Baidu'nun Apollo Go ile Londra'da otonom taksi hizmeti başlatmak için yarışıyor. Bu gelişmeler yakından izleniyor çünkü İngiliz başkenti, Amerikalı ve Çinli teknoloji firmalarının aynı yollarda faaliyet göstereceği dünyadaki ilk şehirlerden biri olacak. Uber ve Wayve, 100 binden fazla Londralının otonom taksiler için bekleme listesinde olduğunu belirtti.

Londra'nın lisans otoritesi Transport for London (TfL), Wayve'in yapay zeka sürüş yazılımına, çevre kameralarına ve radara sahip Ford Mustang Mach-E araçları için 15 özel kiralık araç lisansı verdi. Şirketler, TfL'in gerekli güvenlik standartlarının karşılandığını doğruladığını söyledi. TfL lisanslı bir özel kiralık sürücü, gerektiğinde müdahale etmek için sürücü koltuğunda oturacak; ancak yazılımın aracı kontrol etmesi bekleniyor.

Bir sonraki adım, taksilerin sürücüsüz çalıştırılması için Uber ve Wayve'in hükümetin Sürücü ve Araç Standartları Ajansı'ndan 'otomatik yolcu hizmetleri izni' almasını gerektirecek. TfL, araçların kullanımını izleyeceğini ve yolcu güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu belirtti. TfL sözcüsü, 'Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir. Londra yollarında yolcu taşıyacak her yeni araç, 2041 yılına kadar çarpışmalardan kaynaklanan tüm ölümleri ve ciddi yaralanmaları ortadan kaldırma hedefimiz olan Vizyon Sıfır ile uyumlu olmalıdır' dedi.

Yeni Zelanda doğumlu Alex Kendall tarafından kurulan Wayve, teknolojisini 2018'den beri güvenlik sürücüleriyle Londra'da test ediyor. Daha önceki gösterimlerde araç, kuzey Londra'nın yoğun yollarındaki engellerin çoğunu aşmıştı. Wayve'in küresel ilişkiler ve güvence başkan yardımcısı Sarah Gates, 'Bu lisans, Londralılara otonom sürüş teknolojisini deneyimleme şansı vermek için önemli bir adımdır. Bu araçların sorumlu bir şekilde kullanılması daha güvenli, daha temiz ve daha sessiz sokaklar sağlayacak' dedi.

Sürücüsüz taksi hizmetleri dünya genelinde birçok şehirde halihazırda faaliyet gösteriyor; ancak çoğunlukla ABD ve Çin'de. Uber, 2020'de kendi otonom sürüş teknolojisini geliştirme çabalarından vazgeçti, ancak dünya genelinde farklı sistemler kullanan birçok ortakla çalışıyor. Bu ortaklardan biri, Abu Dabi'de sürücüsüz taksiler işleten Çinli WeRide. Wayve ayrıca Japon üretici Nissan ile teknolojisini özel otomobillere entegre etmek için çalışıyor.

Uber'in otonom ulaşım operasyonları küresel başkanı Annie Duvnjak, 'Bu lisans, Uber'de otonom yolculukları Londra'ya getirmek için önemli bir kilometre taşıdır' dedi. Bu haber, Uber'in ikinci çeyrek brüt rezervasyonlarının 58,02 milyar dolar olarak beklentilerin üzerinde olduğunu ancak önümüzdeki çeyrekte kazançların Wall Street tahminlerinin altında kalacağını açıklamasının ardından geldi. Uber, otomotiv araçlarına önümüzdeki yıllarda 10 milyar doların üzerinde harcama yapmayı planladığını da açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Londra, Ulaşım, Uber, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Londra'da Otonom Taksi Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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