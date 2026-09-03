Londra\'da Uber ile Wayve ortaklığında robotaksi dönemi 20 araçla başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün itibarıyla otonom taksi hizmeti başladı. Uber ve İngiliz teknoloji şirketi Wayve, kentin ilk robotaksi hizmetini başlattıklarını duyurdu. Uber'in Otonom Mobilite Başkanı Sarfraz Maredia, hizmete yaklaşık 20 araçla başlanacağını söyledi. Müşteriler, uygulama üzerinden araç çağırdıklarında bir Wayve aracıyla eşleştirilebilecek; ancak bu teklifi kabul edip etmemekte özgür olacak. Ücretlerin normal Uber yolculuklarından farklı olmayacağı, robotaksi yolculuklarının sonunda bahşiş uyarısı gösterilmeyeceği bildirildi.

Wayve'ın otonom araç teknolojisiyle donatılmış Ford Mustang Mach-E elektrikli araçlarıyla verilecek hizmette, direksiyonda bir süre daha güvenlik sürücüsü görev yapacak. Güvenlik sürücüsü, sorun durumunda direksiyonu devralabilecek ya da fren yapabilecek. İngiltere'de araçların güvenlik sürücüsü olmadan trafiğe çıkması için nihai onay henüz verilmedi. Maredia, onay sürecinin devam ettiğini ve bitiş tarihinin bilinmediğini aktardı.

Londra sokaklarında bir süredir robotaksiler test ediliyor. Waymo ve Çinli Baidu da başkentte ticari yolcu hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Dar ve karmaşık yollarıyla yoğun trafiği nedeniyle Londra, otonom araçlar için zorluklar barındırıyor. Ayrıca İngiltere'de yayaların güvenli buldukları anda her yerde karşıdan karşıya geçebilmesi, robotaksiler için ayrı bir sınav oluşturuyor. Dünyada robotaksi kullanımı yaygınlaşıyor.