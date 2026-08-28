Lucid Air için Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağrı
Lucid, Air sedanlarından 27.185'ini aşırı ısınma nedeniyle geri çağırdı ve yazılım güncellemesi yaptı.
Reuters'ın haberine göre, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Cuma günü yaptığı açıklamada, Lucid'in amiral gemisi Air lüks sedanlarından 27.185 adedinin, harici aydınlatma devresinin aşırı ısınarak yangın riskini artırması nedeniyle ABD'de geri çağrıldığını bildirdi.
Geri çağrı bildirimi, sorun giderilene kadar araç sahiplerinin araçlarını açık alanda ve yapılardan uzakta park etmelerini istedi. NHTSA, Lucid'in bu sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yayınladığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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