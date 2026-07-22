Macaristan GP\'de Antonelli Yok

Şampiyona lideri Kimi Antonelli, Macaristan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansına katılmayacak. Mercedes yedek sürücüsü Frederik Vesti, Antonelli'nin aracını Cuma günü kullanacak. Vesti, geçen ay Barcelona'da da aynı aracı kullanmıştı.

George Russell henüz çaylak sürücü kullanmadığı için yaz arasından sonraki 11 yarışta iki antrenmanı kaçıracak. Haas'ın Oliver Bearman'ı da ilk antrenmana katılmazken, Ryo Hirakawa Haas'ta, Paul Aron ise Alpine'da çıkış yapacak. Aron daha önce Audi'ye ödünç verilmişti.

Eski IndyCar yıldızı Colton Herta, Valtteri Bottas'ın Cadillac'ıyla ilk antrenmanda yer alacak. Son F2 şampiyonu Leonardo Fornaroli, McLaren'de Oscar Piastri'nin aracını kullanacak. Fornaroli'nin Haas'a geçme ihtimali konuşulurken, Haas takım patronu Ayao Komatsu henüz karar verilmediğini söyledi.