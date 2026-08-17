Malatya\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 258 Bine Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ait Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Malatya'da Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 258 bin 104 oldu. Bu araçların 136 bin 323'ü otomobil, 46 bin 868'i kamyonet, 33 bin 542'si traktör ve 26 bin 495'i motosiklet olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde Temmuz ayında 207 bin 508 taşıt trafiğe kaydedildi. Bunların yüzde 48,1'i motosiklet, yüzde 38'i otomobil oldu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34 milyon 746 bin 396'ya ulaştı. Temmuzda 907 bin 846 taşıtın devri yapıldı.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yıla göre yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 oldu. Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41'i benzinli, yüzde 31,8'i hibrit ve yüzde 18'i elektrikli oldu. Temmuzda en çok tercih edilen otomobil markası yüzde 11,2 ile Renault olurken, onu Fiat, TOGG, Hyundai ve Volkswagen izledi.