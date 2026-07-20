Maruti Suzuki'nin Pazar Payı Düşüşü - Son Dakika
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Maruti Suzuki'nin Pazar Payı Düşüşü

20.07.2026 09:31
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Maruti Suzuki, Hindistan'daki pazar payını %39'a düşürdü, zenginleşen tüketicilere ayak uyduramıyor.

Suzuki, yaklaşık 40 yıldır Hindistan yollarına hakimdi. Düşük maliyet ve yakıt ekonomisine odaklanan Maruti Suzuki, pazarın %50-80'ini elinde tutuyordu. Ancak Hintliler zenginleştikçe daha büyük araçlara yöneldi ve Maruti'nin pazar payı %39'a geriledi.

Japon yöneticiler, Hintlilerin değişen zevklerine uyum sağlamakta yavaş kaldı. Örneğin, sunroof talebini 10 yıl boyunca dikkate almadılar ve bu özellik ancak 2022'de eklendi. Bu arada rakipler Tata ve Mahindra, araçlarının dörtte birinde sunroof sunuyordu.

Maruti, daha pahalı ve modern modeller piyasaya sürerek kaybettiği zemini geri kazanmaya çalışıyor. Şirket, Ar-Ge ekiplerini genişletiyor ve karar alma süreçlerini yerelleştiriyor. Ancak markanın ucuzluk algısı, üst segmentte satışları zorlaştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Suzuki, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Maruti Suzuki'nin Pazar Payı Düşüşü - Son Dakika

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