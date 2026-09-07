Menzil kaygısını bitirecek yeni hibrit sistem EREV, ABD pazarında yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Menzil kaygısını bitirecek yeni hibrit sistem EREV, ABD pazarında yaygınlaşıyor

Menzil kaygısını bitirecek yeni hibrit sistem EREV, ABD pazarında yaygınlaşıyor
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Otomotiv üreticileri, menzil kaygısını ortadan kaldırmak için benzinli jeneratörle desteklenen EREV hibrit modellerini devreye alıyor. Stellantis, Jeep Grand Wagoneer ve Ram 1500 REV ile bu teknolojiyi başlatırken, Hyundai ve Ford da EREV planlarını açıkladı.

Elektrikli araçların en büyük sorunu olan menzil kaygısını ortadan kaldırmak için otomotiv üreticileri yeni bir strateji geliştiriyor: EREV olarak adlandırılan, benzinli jeneratörle desteklenen hibrit modeller. Bu araçlar, sürücünün yolda kalma endişesini bitirirken, akaryakıt istasyonlarının olduğu her yerde şarj imkanı sunuyor. Stellantis'in Tahrik Sistemleri Başkanı Micky Bly, bu yaklaşımı 'kesinlikle iyi bir yanıt' olarak değerlendiriyor.

Şirketler, EREV teknolojisini ilk olarak ABD pazarında tanıtmayı planlıyor. Stellantis, Jeep Grand Wagoneer modeliyle bu akımı başlatacak. Ram 1500 REV isimli kamyonet, benzinli jeneratör desteğiyle 1110 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Hyundai ise 2027'de yeni Santa Fe'nin EREV versiyonunu sunmayı hedefliyor. Ford'un da elektrikli F-150 Lightning'i EREV formatında yeniden üretmeyi planladığı bildiriliyor. Bu gelişmeler, menzil sorununa çözüm ararken kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi amaçlıyor.

Ancak tüketici algısı belirsizliğini koruyor. Geçmişte benzinli-elektrikli hibrit denemeleri ticari başarı elde edememişti. Elektrikli araç satışlarının durgunlaşması, üreticileri milyarlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya bıraktı. ABD'de teşviklerin kaldırılması ve düzenlemelerin gevşetilmesi satışları olumsuz etkiliyor. Yüksek maliyetler ve yetersiz şarj altyapısı, tüketicilerin elektrikli araçtan kaçınmasına neden oluyor. EREV teknolojisi çözüm gibi görünse de, alışkanlıkları dönüştürmek kolay değil. Şarj edilebilir hibritlerin ABD satışlarındaki payı yalnızca yüzde 1-2 seviyesinde.

Araştırma kuruluşu AutoPacific Başkanı Ed Kim, bu araçların benimsenmemesinin temel sebebinin tüketicilerin yeni teknolojiyi anlamaması olduğunu söylüyor. Eski hibritler düşük elektrik menzili sunarken, yeni nesil EREV'lerin 160 kilometreyi aşan bir menzil sağlayacağı belirtiliyor. Örneğin Subaru Crosstrek hibrit yalnızca 27 kilometre, Jeep Wrangler ise 32 kilometre gidebiliyordu. Yeni sistem, daha iyi sürüş deneyimi vaat ediyor. Bu dönüşüm, hem üreticiler hem de tüketiciler için fırsatlar ve zorluklar barındırıyor. EREV teknolojisinin gelecekteki başarısı, tüketici eğitimi ve altyapı yatırımlarına bağlı görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Otomobil, Hyundai, Ekonomi, Enerji, Çevre, Ford, Jeep, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Menzil kaygısını bitirecek yeni hibrit sistem EREV, ABD pazarında yaygınlaşıyor - Son Dakika

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