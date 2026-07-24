Mercedes A-Serisi Krizi - Son Dakika
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Mercedes A-Serisi Krizi

Mercedes A-Serisi Krizi
24.07.2026 07:01
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1997'deki devrilme krizi, Mercedes'in ESP'yi zorunlu hale getirmesine yol açtı.

1997 yılında tanıtılan Mercedes A-Serisi (W168), İsveçli dergi Teknikens Värld'ün geyik testinde devrilerek büyük bir krize yol açtı. Yüksek gövde yapısı ve dar iz açıklığı nedeniyle ani manevralarda denge sağlanamadı. Görüntüler tüm dünyaya yayılınca Mercedes'in itibarı sarsıldı.

Şirket önce testlere itiraz etti ancak bağımsız denemelerde de devrilme yaşanınca üretim durduruldu ve araçlar geri çağrıldı. Süspansiyon, lastikler ve en önemlisi Elektronik Stabilite Programı (ESP) standart hale getirildi. Revize edilen araç testleri başarıyla geçti.

Bu olay, ESP'nin sadece lüks araçlarda değil, tüm otomobillerde yaygınlaşmasını tetikledi. Günümüzde ESP, ani manevralarda kontrol kaybını önleyen temel aktif güvenlik sistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve birçok pazarda zorunlu hale gelmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Mercedes, Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes A-Serisi Krizi - Son Dakika

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