Modern Araçlarda Far Tutarı Uçtu!

Otoparktaki ufak bir sürtme, eskiden basit bir kaporta işiyken günümüzde oldukça uçuk bir far faturasına dönüşüyor. Modern araçlardaki LED farların yüksek maliyeti, ufak kazaları bile büyük masraflara çeviriyor.

Alman sigorta devi Allianz, yükselen tamir maliyetlerine karşı uyarılarda bulundu. Şirket, sürücülerin bu durumu göz önünde bulundurarak sigorta poliçelerini güncellemeleri gerektiğini vurguluyor.