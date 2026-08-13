Motorinde ÖTV Değişikliği
Motorin ÖTV'si 13-31 Ağustos'ta 0 TL, ardından kademeli artışlarla 2027'de 13,9 TL olacak.
13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerinde ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Buna göre, litre başına ÖTV 13-31 Ağustos tarihleri arasında 0 TL olarak uygulanacak.
Eylül ayından itibaren ÖTV kademeli şekilde artırılacak: Eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta 12 TL olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,9006 TL/litre uygulanacak. ÖTV'nin sıfırlanması motorin fiyatında aşağı yönlü etki oluşturabilir, ancak pompada nihai fiyat; döviz kuru, uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile diğer maliyetlere göre değişebilecek.
Son Dakika › Otomobil › Motorinde ÖTV Değişikliği - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?