Motorinde ÖTV Değişikliği

13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerinde ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Buna göre, litre başına ÖTV 13-31 Ağustos tarihleri arasında 0 TL olarak uygulanacak.

Eylül ayından itibaren ÖTV kademeli şekilde artırılacak: Eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta 12 TL olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,9006 TL/litre uygulanacak. ÖTV'nin sıfırlanması motorin fiyatında aşağı yönlü etki oluşturabilir, ancak pompada nihai fiyat; döviz kuru, uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile diğer maliyetlere göre değişebilecek.