Nissan, Kicks modeli için Sunderland fabrikasına 170 milyon sterlin yatırım yapacak - Son Dakika
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Nissan, Kicks modeli için Sunderland fabrikasına 170 milyon sterlin yatırım yapacak

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Nissan, Kicks modeli için Sunderland fabrikasına 170 milyon sterlin yatırım yapacak
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Nissan, kompakt crossover Kicks modelini İngiltere'de üretmek üzere Kuzey Doğu'daki Sunderland fabrikasına 170 milyon sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Model bugüne kadar Japonya, Brezilya ve Meksika'da üretiliyordu; Sunderland'de üretilecek Kicks, fabrikanın 1986'dan bu yana ürettiği 10. model olacak.

Nissan, kompakt crossover Kicks modelini İngiltere'de üretmek için Kuzey Doğu'daki fabrikasına 170 milyon sterlin yatırım yapacak. Model bugüne kadar Japonya, Brezilya ve Meksika'da üretiliyordu.

Nissan bölge başkanı Massimiliano Messina, 'Bu, Avrupa bölgemiz için harika bir haber ve yeni modelleri yeni pazarlara ne kadar çevik ve hızlı sunabildiğimizi gösteriyor' dedi. Messina, Kicks'in e-POWER hibrit aktarma organı, çekici tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle bir kompakt crossover olduğunu belirtti. Ona göre Avrupalı müşteriler seçenekli elektrifikasyon istiyor; Kicks'in sunulması Nissan'ın herkes için seçenekleri olduğunu gösterecek.

Kuzey Doğu Belediye Başkanı Kim McGuinness, 'Nissan'ın Kicks modelini Sunderland'de üretmesinden memnuniyet duyuyorum' dedi. Bunun Kuzey Doğu otomobil üretimine ve sektörde çalışanlara 170 milyon sterlinlik güven oyu olduğunu söyledi. McGuinness, elektrik geçişinde otomotiv sektörüne destek verdiklerini ve bunun karşılığını Nissan'da artık dört modelle aldıklarını ekledi. Bunun Kuzey Doğu işçileri ve işleri için iyi haber olduğunu vurguladı.

İşletme Bakanı Jonathan Reynolds, Nissan'ın kırk yıldır İngiliz imalatının merkezinde olduğunu, Sunderland'in milyonlarca araç üreterek binlerce vasıflı işi desteklediğini ve Kuzey Doğu'yu küresel otomotiv gücü haline getirdiğini söyledi. Reynolds, bu yeni modeli Sunderland'de üretme kararının İngiltere'nin üretim uzmanlığına ve otomotiv geleceğine büyük bir güven oyu olduğunu belirtti.

Sunderland'de üretilecek Kicks, elektrik üreten ve bataryayı şarj eden benzinli motorla desteklenen bir elektrik motoru kullanıyor. Model, 1986'da üretim başladığından bu yana Sunderland fabrikasında üretilen 10. model olacak. İlk Nissan Bluebird hattan çıktığından beri bölgede 12 milyon araç üretildi.

Motor Üreticileri ve Satıcıları Derneği CEO'su Mike Hawes duyuruyu memnuniyetle karşıladı. Hawes, İngiltere sektörünün büyümeyi güvence altına alacak temel güçlere sahip olduğunu, ancak potansiyeli açığa çıkarmak için rekabetçiliği güçlendirmek, sağlıklı bir pazarı desteklemek, özellikle enerji ve ek istihdam maliyetleri olmak üzere yüksek işletme maliyetleriyle mücadele etmek ve ticaretin üreticiler için işlemesini sağlamak gerektiğini söyledi. Bunlar yapılırsa daha fazla şirketin yeni nesil araçları İngiltere'de üretmeyi seçeceğini belirtti.

Kuzey Doğu Otomotiv Alliance CEO'su Paul Butler, Kuzey Doğu'nun Avrupa'nın lider otomotiv bölgelerinden biri haline geldiğini ve araç elektrifikasyonu, batarya teknolojisi ve ileri imalata önemli yatırım çektiğini söyledi. Butler, Nissan'ın Sunderland'e devam eden bağlılığının yalnızca 40 yıllık başarının kutlanması değil, aynı zamanda bölgenin gelecekteki otomotiv yatırımları için rekabetçi ve cazip bir yer olarak kaldığının açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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