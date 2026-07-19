OTA Teknolojisi Güvenlik Riski Taşıyor

Havadan (OTA) teknolojisi, araç sistemlerine kablosuz güncelleme ve veri sağlama imkanı sunarken, siber güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Singapur'daki S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu'ndan kıdemli analist Gabriel Lim, bu teknolojinin 'benzersiz bir ulusal güvenlik sorunu' oluşturduğunu belirtti.

Norveçli otobüs şirketi Ruter, geçen yıl yaptığı testlerde bir otobüsün OTA teknolojisiyle ilgili potansiyel riskler taşıdığını tespit etti. Şirket, Romanya SIM kartı üzerinden mobil ağa erişim olduğunu ve bu nedenle otobüsün teorik olarak üretici tarafından durdurulabileceğini açıkladı.