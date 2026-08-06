Otomotiv İhracatı 3.5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Otomotiv İhracatı 3.5 Milyar Dolar

Otomotiv İhracatı 3.5 Milyar Dolar
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Temmuz'da otomotiv ihracatı 3.6 milyar dolara ulaşarak Türkiye'nin ihracat liderliğini sürdürdü.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı 3 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece sektör, Türkiye ihracatındaki lider konumunu korurken toplam ihracattan aldığı pay yüzde 14'e ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, küresel ekonomideki belirsizlikler, artan maliyet baskıları ve yoğun rekabete rağmen ihracatı sürdürdüklerini belirtti. Ocak-temmuz döneminde ise otomotiv ihracatı 24,4 milyar doları aştı.

Temmuz ayında tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 390 milyon dolar, ocak-temmuz döneminde ise 9 milyar 473 milyon dolara ulaştı. Binek otomobil ihracatı 1 milyar 24 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı 588 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 262 milyon dolar, çekici ihracatı ise 197 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat 602 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 411 milyon dolarla Fransa ve 400 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Avrupa Birliği ülkeleri temmuzda 2 milyar 537 milyon dolarlık ihracatla en büyük pazar olurken, ocak-temmuzda AB'ye ihracat 18 milyar 119 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv İhracatı 3.5 Milyar Dolar - Son Dakika

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