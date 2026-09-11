Otomotiv ihracatı ağustosta arttı, sektör yüzde 11,9 payla lider

Türkiye otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3'lük artışa işaret etti. Sektör, 2,79 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 11,9 pay alarak liderliğini korudu. Ocak-ağustos döneminde ise otomotiv ihracatı yüzde 2,5 artışla 27 milyar 211 milyon dolara yükseldi.

Ürün gruplarında ayrışma dikkat çekti. Ağustosta binek otomobil ihracatı yüzde 11 düşüşle 626 milyon dolara gerilerken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı yüzde 43 artışla 521 milyon dolara, çekici ihracatı yüzde 45 artışla 184 milyon dolara çıktı. Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ise yüzde 31 gerileyerek 189 milyon dolar oldu. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Yazıcı, Euro/TL kur artışının enflasyona göre geride kaldığını belirterek, satışların dövizle, giderlerin önemli bir kısmının TL bazında olduğunu ve €/TL ile enflasyon arasındaki farkın ihracatçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

İlk sekiz aylık performans da benzer bir tablo ortaya koydu. Bu dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 7 milyar 635 milyon dolara indi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı yüzde 8,5 artışla 4 milyar 883 milyon dolara, çekici ihracatı yüzde 20 artışla 1 milyar 439 milyon dolara yükseldi. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 5 artarak 2 milyar 178 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv ihracatının en büyük kalemini oluşturan tedarik endüstrisi, ağustosta yüzde 1'lik düşüşle 1 milyar 208 milyon dolarlık ihracat yaptı. Buna karşın ocak-ağustos döneminde tedarik sanayinin ihracatı yüzde 4 artarak 10 milyar 677 milyon dolara ulaştı ve toplam otomotiv ihracatından yüzde 39,2 pay aldı.