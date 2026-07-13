Otonom Robotaxi Filosuyla Türkiye'ye Giriş - Son Dakika
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Otonom Robotaxi Filosuyla Türkiye'ye Giriş

13.07.2026 19:22
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Tripy Mobility, L4 otonom robotaxi filosunu Türkiye ve uluslararası pazarda tanıtmaya hazırlanıyor.

Tripy Mobility, MİA Teknoloji'nin yüzde 100 iştiraki olarak, L4 seviyesinde otonom sürüş kabiliyetine sahip Robotaxi filosunu Türkiye ve uluslararası pazarlara sunmaya hazırlanıyor. Çin'deki testlerini başarıyla tamamlayan araçlar, insan müdahalesi olmadan hizmet verebilecek şekilde geliştirilmiş olup, her bir araçta yaklaşık 80 milyon satır kod çalışıyor.

Tripy, Çinli otonom sürüş teknolojisi şirketi Calmcar ve SAIC iş birliğiyle MIFA 7 elektrikli aracını modifiye etti. Şirket, Türkiye'de yol testlerine başlayacak ve Londra'da Robotaxi işletmeciliği için başvuru yaptı. CEO Dr. Ali Onuralp Ünal, otonom mobilite alanında küresel rekabet hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otonom Robotaxi Filosuyla Türkiye'ye Giriş - Son Dakika

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