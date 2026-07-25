ÖTV Düzenlemesi: Asgari Vergi Tutarları Belirlendi

ÖTV'de yapılan düzenleme ile binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar için asgari maktu vergi tutarları belirlendi. T sınıfı araçlar ile L sınıfında elektrik motor gücü 4 kW altında olanlar ve içten yanmalı motoru olanlar hariç, L sınıfı araçlar için 30 bin TL, diğerleri için 100 bin TL asgari vergi uygulanacak. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Cumhurbaşkanı, bu asgari maktu vergi tutarlarını 10 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, farklı matrah grupları oluşturmaya ve motor gücü, silindir hacmi, çekiş sistemi gibi özelliklere göre farklı tutarlar belirlemeye yetkili olacak. Düzenleme, otomotiv sektörünü doğrudan etkileyecek önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.