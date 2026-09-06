Ram ProMaster City'ye ABD'den 'Yılın Ticari Yeşil Aracı' ödülü verildi - Son Dakika
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Ram ProMaster City'ye ABD'den 'Yılın Ticari Yeşil Aracı' ödülü verildi

Ram ProMaster City\'ye ABD\'den \'Yılın Ticari Yeşil Aracı\' ödülü verildi
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Tofaş'ın Bursa'da üreteceği Ram ProMaster City, ABD merkezli Green Car Journal tarafından '2027 Yılının Ticari Yeşil Aracı' seçildi. Araç 2027'den itibaren Kuzey Amerika'ya ihraç edilecek ve yaklaşık 1 milyon adetlik K0 üretim ailesi için 386 milyon Euro yatırım yapıldı.

Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilmesi planlanan ve 2027'den itibaren Kuzey Amerika'ya ihraç edilecek Ram ProMaster City, ABD merkezli Green Car Journal tarafından '2027 Yılının Ticari Yeşil Aracı' seçildi. Bu ödül, yeni nesil ticari araç ailesinin Kuzey Amerika pazarındaki iddiasını güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Green Car Journal'ın değerlendirmesinde çevresel özelliklerin yanı sıra işlevsellik, güvenlik, çok yönlülük, tasarım ve kullanım değeri gibi kriterler dikkate alındı. Araç; yaklaşık 986 kilogram taşıma kapasitesi, 907 kilogram çekme kapasitesi ve 4,7 metreküplük yükleme hacmi sunuyor. Yaklaşık 2,82 metre uzunluğundaki yükleri taşıyabilen ProMaster City, iki standart ABD paletini arka arkaya alabiliyor.

Kuzey Amerika versiyonunda 1.6 litrelik dört silindirli turbo motor kullanılacak. 166 beygir güç ve 221 lb-ft tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzımanla ön aksa aktarılacak. Güvenlik donanımları arasında otomatik acil frenleme destekli çarpışma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yan perde hava yastıkları yer alıyor.

K0 ürün ailesi için 386 milyon Euro'luk yatırım yapılırken, 2032'ye kadar yaklaşık 1 milyon adet üretim planlanıyor. Bu üretimin yaklaşık 230 bin adedinin 2027'den itibaren Kuzey Amerika'ya ihraç edilmesi hedefleniyor. Tofaş, Doblo ile gerçekleştirdiği ABD ihracatına K0 ailesiyle yeniden başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Ram ProMaster City'ye ABD'den 'Yılın Ticari Yeşil Aracı' ödülü verildi - Son Dakika

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