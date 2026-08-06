River Mobility, 120 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı - Son Dakika
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River Mobility, 120 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı

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Hindistan'ın elektrikli scooter üreticisi River Mobility, 120 milyon dolarlık Seri C yatırım turunu tamamladı.

Bengaluru merkezli elektrikli iki tekerlekli araç üreticisi River Mobility, Hindistan'ın elektrikli iki tekerlekli araç sektöründeki en büyük özel yatırım turları arasında yer alan 120 milyon dolarlık Seri C yatırım turunu kapattı. Tur, hisse senedi ve risk borcundan oluşuyor. Hisse senedi kısmı Elev8 Venture Partners ve Claypond Capital liderliğinde yapılırken, risk borcu Alteria Capital, Innoven Capital ve Stride Ventures tarafından sağlandı. Yamaha Motor, Al Futtaim Group ve Mitsui & Co. gibi mevcut yatırımcılar da tura katıldı. Bu, şirketin Hint kurumsal yatırımcılardan aldığı ilk önemli yatırım oldu.

River Mobility, elde edilen sermayeyi mevcut fabrikasının kapasitesini artırmak, yeni bir üretim tesisi kurmak, fayda yaşam tarzı segmentinde ürünler piyasaya sürmek ve karlılığı iyileştirmek için kullanacağını açıkladı. Mart 2021'de kurulan şirket, ilk ürünü River Indie elektrikli scooter'ı 2023'te piyasaya sürdü. Aylık satışları 5.000 adede ulaşan şirket, Hindistan'da 75'ten fazla mağazayla hizmet veriyor ve Mart 2028'e kadar 350 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Yatırımcılar ve yöneticiler, şirketin ürün farklılaşması ve uygulama becerisini övdü. River Mobility CEO'su Aravind Mani, bu sermayenin ürün yol haritasını hızlandıracağını söylerken, Elev8'den Navin Honagudi şirketin keskin ürün düşüncesine dikkat çekti. Claypond Capital'den Sekhar Garisa, disiplinli uygulama ve müşteri sevgisini vurguladı. Yamaha Hindistan Grubu Başkanı Hajime Jim Aota ise şirketin dikey entegre elektrikli araç teknolojisi platformuna odaklanmasını başarının anahtarı olarak değerlendirdi.

Hindistan'ın elektrikli iki tekerlekli araç pazarı, yakıt maliyetleri, devlet teşvikleri ve artan ürün çeşitliliği sayesinde büyüyor. River Mobility, hem yerli üreticiler hem de köklü iki tekerlekli araç firmalarının yan kuruluşlarıyla rekabet ediyor. Şirket, pazardaki konumunu güçlendirmek için önümüzdeki yıllarda ek ürünler tanıtmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil River Mobility, 120 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı - Son Dakika

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