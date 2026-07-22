Singapur'da COE Fiyatları Düşüşte

Singapur'da Araç Sahibi Olma Hakkı (COE) fiyatları, bir önceki ihalede rekor kırdıktan sonra düşüş gösterdi. Kategori A COE primi, 8 Temmuz'daki ihalede 129.000 S$ iken yüzde 2,3 düşüşle 126.000 S$'a geriledi. Kategori B COE primi ise 130.889 S$'dan 129.890 S$'a hafif bir düşüş kaydetti.

Diğer kategorilerde ise karışık seyir izlendi: Açık kategori (Kategori E) primi yüzde 0,1 artışla 129.971 S$'a, motosiklet (Kategori D) primi ise 10.201 S$'dan 10.202 S$'a yükseldi. Ticari araç (Kategori C) fiyatı ise yüzde 1,2 düşüşle 95.000 S$'dan 93.889 S$'a indi.