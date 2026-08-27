Sıradan Araçlar: Polis Devriyesinin İlginç Modelleri
Küçük ve sıradan polis araçları, devriye etkinliği açısından büyüklüğün yeterli olmadığını kanıtlıyor.
Suçluların korkulu rüyası olan devriye araçları her zaman devasa ve güçlü olmak zorunda değil. Amerikan polisinin geçmişte kullandığı bazı ilginç modeller, zihninizdeki bu algıyı tamamen değiştirecek.
Tarihte küçük ve sıradan görünümlü araçlar da polis hizmetinde kullanılmıştır. Bu modeller, etkili bir devriye aracı için büyüklüğün tek başına yeterli olmadığını gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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