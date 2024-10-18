Sivas\'ta Kaza: 4 Yaralı

Otomobil

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı İğdecik köyü yakınlarında meydana geldi. M.U yönetimindeki 58 AED 514 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İ.U ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Hüsnü Ümit AVCISİVAS,