Stellantis 955 Bin Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Stellantis 955 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Stellantis 955 Bin Aracı Geri Çağırıyor
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Stellantis, geri görüş kamerası sorunları nedeniyle dünya genelinde 955 bin aracı geri çağırıyor.

Stellantis, geri görüş kamerasının düzgün çalışmasını engelleyebilecek bir yazılım sorunu nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 955 bin aracı geri çağırıyor. Şirketin açıklamasına göre radyo yazılımındaki hata, bazı araçlarda geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana gelmemesine yol açabiliyor.

Geri çağrılan araçların yaklaşık 848 bini ABD'de, 107 bini ise Kanada, Meksika ve diğer pazarlarda bulunuyor. Bu kapsamda 2026-2027 model bazı Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid, Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler ve Ram 1500, 2500 ile ProMaster modelleri yer alıyor.

Araç sahipleri, güncelleme hazır olduğunda multimedya ekranında çıkacak bildirimle yazılımı kablosuz olarak indirebilecek. Stellantis, bu sorunla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanma bilgisi olmadığını, sürücülerin geri manevra sırasında aynaları kullanması gerektiğini belirtti.

NHTSA, 2014'te aldığı kararla 2018'den itibaren tüm hafif araçlarda geri görüş kamerasını zorunlu kılmıştı. NHTSA verilerine göre ABD'de geri manevra kazaları yılda ortalama 210 ölüme ve 15 bin yaralanmaya neden oluyor, ölümlerin yüzde 30'u 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Stellantis 955 Bin Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika

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